Минздрав хочет жестче ограничить продажу крепкого алкоголя

Министерство здравоохранения России думает над запретом на продажу алкоголя свыше 17,5 градусов с 20:00 до 11:00. Такое решение — что-то вроде новых антиалкогольных мер.

Кроме этого, рассматривается возможность увеличения минимального возраста продажи крепкого спиртного гражданам — до 21 года. Есть вероятность и того, что крепкий алкоголь перестанут продавать в выходные.

Но и это еще не все: подумывают и над запретом рекламы крепких спиртных напитков, а также демонстрации таких видов алкоголя в сериалах, фильмах, клипах и блогах, пишет РИА Новости со ссылкой на отчет Минздрава об итогах работы в 2022 году.

Отметим, что, согласно данным отчета за прошлый год, розничные продажи такой продукции составили 6,44 литра этанола на душу населения. Плановое значение — на уровне 6,22.

Что ж, есть страны и города, где и вовсе действует так называемый сухой закон. Например, в Шарджи (ОАЭ) разрешается иметь при себе алкоголь только тем, кто имеет лицензию на алкоголь от правительства. Однако при этом употреблять этот алкоголь обладатели лицензии смогут все равно только у себя дома, в публичных местах — под запретом.

Мальдивские острова — тоже не вариант для тех, кто не может расслабиться без алкоголя. Там только на курортах и в некоторых отелях и ресторанах по специальным пропускам разрешается продавать алкоголь посетителям.

Аналогичная ситуация с Пакистаном, Мавританией, Саудовской Аравией, Суданом и Йеменом.