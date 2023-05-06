После падения карусели в Оренбурге завели уголовное дело

Сегодня, 6 мая, в «Орен-парке» (город Оренбург) обвалилась цепочная карусель. После этого местный следственный комитет завел уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР в своих социальных сетях, а именно в телеграм-канале.

Известно, что в парке на Брестской улице в Оренбурге упала карусель «Цепочка», на которой находились посетители. Пострадавшие оперативно доставлены в медицинские учреждения города, где им оказывается помощь, отмечает представители следственных органов.

Теперь проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На месте работают правоохранительные органы и криминалисты.

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