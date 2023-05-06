В Петербурге полицейского-взяточника отправили под арест

Приморский районный суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении полицейского, обвиняемого в получении крупной взятки. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города — в ее телеграм-канале.
Известно, что он получил через посредника один миллион рублей. Однако из этой суммы настоящими оказались только 15 тысяч рублей, говорят в суде. Мужчина попытался избавиться от полученных денег и хотел сбежать.
Свою вину мужчина не признал, но попросил у суда домашний арест. Суд удовлетворил ходатайство обвиняемого.
Обвиняемый отправлен под домашний арест до 3 июля.
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