Смерть Тютрюмова довела его коллегу по сериалу «Улицы разбитых фонарей» до слез

В воскресенье, 7 мая, стало известно о смерти известного актера из Санкт-Петербурга Александра Тютрюмова. На случившееся крайне бурно отреагировала коллега артиста по сериалу «Улицы разбитых фонарей» Анастасия Мельникова.

Актриса заплакала и заявила, что пока не готова давать комментарии по поводу случившегося, так как близко была знакома с умершим Тютрюмовым. «Да вы что?!» — потрясенно отреагировала на новость Мельникова в беседе с NEWS.ru.

Российские артисты играли вместе в «Улицах разбитых фонарей» и были коллегами в сериале «Агент национальной безопасности», который так же принес волну славы Тютрюмову.

Артист сыграл свои роли больше чем в 40 кинокартинах. Александр Тютрюмов скончался на 65-м году жизни. Причины и обстоятельства смерти пока не разглашались, но близкие уже подтвердили случившееся.

Ранее сообщалось, что Александр Тютрюмов накануне смерти попал в больницу с плохим самочувствием.