Движение по Большому проспекту в Петербурге наладили после пожара

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 7 мая, был перекрыт проезд на автобусах по Большому проспекту. Ограничения возникли из-за пожара в коммунальной квартире. Сейчас движение уже удалось наладить специалистам.

По действующим трассам восстановили движение троллейбусных маршрутов № 1, 9 и 31 и автобусов № 10, 128, 227, 230, 249 и 275. Такой информацией поделились в пресс-службе СПб ГКУ «Организатор перевозок».

До снятия ограничений автобусы по указанным маршрутам продолжали ходить по Петербургу. Движение производилось по объездным дорогам.

По данным пресс-службы УМЧС по Санкт-Петербургу, на месте возгорания уже отработали спасатели. Продолжается выяснение всех обстоятельств случившегося, информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что проезд пассажирских автобусов по Большому проспекту запретили из-за пожара.