Ремонт двух набережных в Петербурге приведет к трудностям движения

В Санкт-Петербурге приступили к ремонту на Арсенальной и Пироговской набережных. Здесь планируют заменить асфальтное покрытие.

Все работы проводят поэтапно, чтобы не сильно мешать движению автомобилей. При этом трудности на дорогах из-за ремонта все же возникнут. Замена асфальта будет вестись по одной полосе, что приведет к некоторым ограничениям для проезда.

На Арсенальной набережной ограничения коснутся участка дороги от Арсенальной улицы до Литейного моста. Они продлятся до 20 мая. Об этом рассказали в пресс-службе Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга.

На Пироговской набережной проезд пока доступен по старой схеме. Запреты здесь введут только с 12 мая, но продлятся она значительно дольше: до 10 июля. Здесь осложнения для движения автомобилей затронут участок от улицы Фокина до улицы Академика Лебедева.