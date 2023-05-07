Масло из Таиланда забраковали в Петербурге из-за нарушений

В Большом Морском порту Санкт-Петербурга выявили нарушения в переработке масла, которое пытались провезти из Таиланда для московского дистрибьютора. Партию в четыре тонны запретили к ввозу.

Масло из рисовых отрубей не прошло проверку. По ее результатам подтвердились нарушения в документации. Недочеты коснулись процесса работы с зерном и продуктами его переработки.

Продукцию забраковали в Управлении Россельхознадзора в рамках контроля качества и безопасности зерна. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

У продукции отсутствовали данные о лабораторных исследователях по показателю генетически модифицированных организмов (ГМО). Специалисты не смогли подтвердить, насколько масло из рисовых отрубей подходит для его употребления. По итогам было принято решение не принимать продукцию и не разрешать ее ввоз в страну.

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