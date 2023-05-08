Петербуржцам рассказали о правилах выбора хлеба

Специалисты Роспотребнадзора рассказали жителям Санкт-Петербурга, на что нужно обращать внимание при выборе бородинского хлеба. По мнению экспертов, важно опираться на форму и запах выпечки.

Запах свежего хлеба удастся отличить любому. За счет добавления пряностей буханки бородинского отличаются ярким ароматом. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Форма качественного хлеба должна быть правильной и без разрывов и трещин. Цвет буханки — темно-коричневый, слегка с глянцем. Возможны следы семян тмина или кориандра сверху.

Дома в разрезанном хлебе не должно наблюдаться никаких комочков и прочих инородных предметов. Также стоит обратить внимание, что влажность теста и его чрезмерная липкость — повод насторожиться. Так не должно быть.

Даже качественный хлеб может легко испортиться, если его неправильно хранить. Дома буханки бородинского нужно держать при температура от 20 до 25 градусов и при влажности не выше 75%. При этом срок реализации продукта составляет всего 36 часов.