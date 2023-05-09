Петербуржец смог поджечь авто, но не скрыться

Полицией Фрунзенского района задержан поджигатель автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Все случилось 8 мая в 00.50. В это время в отделение полиции пришла 49-летняя жительница Петербурга. Она рассказала, что во дворе ее дома на Дунайском проспекте. Там полыхал ее автомобиль «Лада Веста».

В этот же день полицейские смогли по горячим следам отыскать подозреваемого — это был 49-летний житель Петербурга.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленные уничтожение или повреждение имущества). Злоумышленник задержан на основании ст. 91 УПК РФ.