На Васильевском острове у диско-бара произошла поножовщина

Вчера, 8 мая, не обошлось без происшествий в Санкт-Петербурге. Так, например, у диско-бара на Среднем проспекте Васильевского острова произошла поножовщина.

Известно, что один мужчина ударил другого ножом в живот, а после попытался сбежать. Но его поймали по горячим следам, говорят в правоохранительных органах.

Теперь мужчину госпитализировали в медицинское учреждение. Известно, что медики оценивают состояние пострадавшего как тяжелое. Уточняется, что ранее между собой мужчины не были знакомы.

Теперь выясняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщается, что двухмесячная девочка погибла 8 мая. Причина — несчастный случай, который произошел в Ленобласти. Все случилось в ночь с 8 на 9 мая в поселке Гаврилово. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по следующей ссылке.