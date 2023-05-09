В Ленобласти пьяный отец задавил двухмесячную дочь

Двухмесячная девочка погибла 8 мая. Причина — несчастный случай в Ленобласти. Все случилось в ночь с 8 на 9 мая в поселке Гаврилово.

Так, известно, что будучи пьяным 35-летний мужчина забрал дочку из детской кроватки, переложил на свою, чтобы успокоить ее.

Под утро проснулась мать девочки, хотела ее покормить, но заметила, что ребенка рукой придавил супруг. Девочка перестала подавать признаки жизни.

Женщина попыталась сделать искусственное дыхание, непрямой массаж сердца, вот только спасти ее так и не удалось

Семья полная, на учёте не состоит. Заведено уголовное дело, пишет 78.ру.

Ранее сообщалось, что как говорят в Роспотребнадзоре Петербурга, сделать это вполне реально. Всего-навсего нужно добавить в свой рацион морковь, петрушку и красный лук. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.