Россиянам рассказали, как омолодиться и не потратить миллионы

Кто из женщин не хочет выглядеть хоть немного моложе своих лет? А не прибегать при этом к инъекциям и различным уколам красоты? Как говорят в Роспотребнадзоре Петербурга, сделать это вполне реально. Всего-навсего нужно добавить в свой рацион морковь, петрушку и красный лук.

Все они богаты полезными веществами. Например, красный лук вполне может уменьшить риск развития болезни Альцгеймера, а морковь — очистить организм от вредных веществ.

В то же время не отстает и петрушка — она некий регулятор артериального давления. Говорят, лучше ее замораживать, так она принесет вашему организму больше пользы.

Ранее сообщалось, что в Петербурге Баскова увезли на скорой помощи с ожогом ротовой полости. Все случилось днем 8 мая. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по следующей ссылке.