Вологодский Басков в Петербурге отравился средствами для педикюра

В Петербурге Баскова увезли на скорой помощи с ожогом ротовой полости. Правда, речь идет не о исполнителе российской эстрады, а об уроженце Вологодской области.

Как выяснилось, он отравился средствами для педикюра. Все случилось днем 8 мая. В отделение медучреждения поступил житель Вологодской области. Его госпитализировали из квартиры на Просвещения. Говорят, что мужчина случайно выпил жидкость для педикюра.

Медики оценивают состояние мужчины как средней степени тяжести — у него химический ожог губ, ротовой полости и языка, пишет 78.ру.

Ранее сообщалось, что в Петербурге 9 мая столкнулись две машины — одна из них каршеринг. Все случилось на Митрофаньевском шоссе. Сейчас виновник ДТП в тяжелом состоянии, говорят в медучреждении. Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.