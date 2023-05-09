На Митрофаньевском шоссе каршеринг влетел в легковушку

В Петербурге 9 мая столкнулись две машины — одна из них каршеринг. Все случилось на Митрофаньевском шоссе. Сейчас виновник ДТП в тяжелом состоянии, говорят в медучреждении.

По имеющейся информации, все случилось 9 мая. Мужчина в возрасте 35-ти лет за каршеринговым авто по непонятным пока причинам не справился с управлением. Он вылетел на встречку и врезался в другой автомобиль.

В пострадавшей машине находился 44-летний петербуржец. Теперь оба водителя госпитализированы в медучреждение, один при этом в тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что на севере Петербурга во вторник утром, 9 мая, правоохранительные органы выловили мужчину с дроном. Об этом пишет сообщество «Дорожный инспектор» в своих социальных сетях. Подробнее об этом вы можете прочитать по следующей ссылке.