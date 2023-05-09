На проспекте Испытателей беларус спасал дрон от кота

На севере Петербурга во вторник утром, 9 мая, правоохранительные органы выловили мужчину с дроном. Об этом пишет сообщество «Дорожный инспектор» в своих социальных сетях.

Известно, что все произошло 9 мая около четырех часов утра на проспекте Испытателей — возле дома №2. Там сотрудники правоохранительных органов поймали 28-летнего гражданина — уроженца Республики Беларусь. У него был квадрокоптер FVP тинивуп Iflight.

Как рассказал сам мужчина, дрон он спасал дрон от кота — тот постоянно грызет его лопасти. Однако полиции эта версия показалась не очень убедительной, поэтому на время выяснения обстоятельств дрон изъяли, а мужчину отправили в отделение.

Ранее сообщалось, что 9 мая, в Выборгском районе города произошел очередной пожар. На этот раз в многоэтажке на проспекте Художников. Подробнее читайте по ссылке.