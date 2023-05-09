В многоэтажке на проспекте Художников вспыхнула сауна

Увы, 9 мая, в Выборгском районе города произошел очередной пожар. На этот раз в многоэтажке на проспекте Художников. Там загорелась комната отдыха в сауне площадью около 65 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба министерства чрезвычайных ситуаций.

К счастью, пламя удалось ликвидировать примерно за десять минут. Как рассказали в министерстве, к месту происшествия выезжали три специальные машины и еще 15 человек личного состава.

Говорят, что на данный момент информации о пострадавших не поступало.

Ранее сообщалось, что в одном из городских парков Саратовской области свалилось дерево. Увы, это случилось в тот момент, когда мимо проходили пять жителей, которые просто отдыхали в парке. Известно, что также погибло двое человек — среди них девочка в возрасте девяти лет. Подробнее читайте по ссылке.