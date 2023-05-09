В Саратовской области дерево насмерть прибило двух жителей

В одном из городских парков Саратовской области свалилось дерево. Увы, это случилось в тот момент, когда мимо проходили пять жителей, которые просто отдыхали в парке. К сожалению, не обошлось и без жертв — скончались два жителя города.

Все случилось сегодня, 9 мая, говорят в следственном комитете Российской Федерации. Среди погибших 9-летняя девочка, отмечают в следственном комитете.

Теперь правоохранительные и следственные органы находятся на месте происшествия и проводят проверочные мероприятия. Требуется выяснить все детали, обстоятельства и причины случившегося чрезвычайного происшествия.

Ранее сообщалось, что еще в воскресенье, 7 мая, в отделение полиции Василеостровского района Петербурга поступил сигнал о смертельном дорожно-транспортном происшествии. Подробнее об этом вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.