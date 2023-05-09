Бастрыкин заинтересовался падением детей с «Паутинки» в Петербурге

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доклад об обстоятельствах травмирования детей на территории парка в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета в своих социальных сетях, а именно в телеграм-канале.

Известно, что все случилось 8 мая в парке Победы Московского района. Там в один момент обрушился детский игровой комплекс «Паутинка». Как итог, пострадали пять человек — дети. Всех пришлось госпитализировать в медучреждение.

Сейчас местный следком проводит доследственная проверка.

Теперь федеральному следкому должны доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, установленных в ходе проведения проверки.

Ранее сообщалось, что вчера, 8 мая, не обошлось без происшествий в Санкт-Петербурге. Так, например, у диско-бара на Среднем проспекте Васильевского острова произошла поножовщина.