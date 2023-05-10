В Петербурге скончалась музыковед Людмила Ковнацкая

Известный российский музыковед, доктор искусствоведения и профессор Санкт-Петербургской консерватории имени Римского-Корсакова Людмила Ковнацкая скончалась. Ей было 82 года. Такой вестью поделился научно-критический журнал об академической музыке «Музыкальная академия».

На данный момент какой-либо информации по поводу причин смерти не сообщается, также как и неизвестны место и дата похорон. Информация о последнем появится позднее.

Напомним, что Ковнацкая окончила Ленинградскую консерваторию, защитила кандидатскую и докторскую диссертации.

Ранее стало известно, что на Среднем проспекте (Васильевский остров — прим.Ред.) посиделки в баре закончились уголовным делом. Вся беда в том, что один мужчина решил выяснить отношения с другим, поэтому устроил поножовщину. Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать по ссылке.

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