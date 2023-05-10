Ты меня не понимаешь: как помочь ребенку пережить обиды

Наверное, каждый из родителей хотя бы раз сталкивался с тем, что его же ребёнок на него сильно обиделся по тем или иным причинам. Пожалуй, проще всего либо повысить голос, либо проигнорировать проблему вовсе. Однако это не поможет решить проблему. Скорее, вы только отложите новый всплеск эмоций на время. Рассказываем, что же всё-таки лучше делать.

Ничего страшного не случилось!

Зачастую детская обида кажется взрослым совсем не серьезной, мол, совершенно ничего страшного не случилось. Стоит помнить, что обида – это очень инфантильное, детское чувство. Фактически, ребёнок всегда очень зависим от взрослого человека. Не всегда ребёнок дает знать о том, что что-то его обидело, потому что ему многократно говорили о том, что обижаться нельзя, некрасиво или вовсе стыдно. Если вы вправду будете игнорировать эту проблему, то в какой-то момент ребёнок будет прятать свои чувства и не будет жаловаться. Вот только это не более чем делание вида, что проблемы не существует.

Чувствуете вину – извинитесь

Иногда взрослый в порыве эмоций действительно может нагрубить, оскорбить и просто сказать что-то очень неприятное. Поэтому, если вы действительно испытываете чувство вины, попросите прощения. Важно, чтобы вы объяснили, за что именно вы попросили прощения. То есть нужно объяснить, что извиняетесь вы не за запрет или не за свою ругань, а за то, каким тоном вы это донесли.

Конечно, сказывается и то, что дети переживают, когда их не замечают, не жалеют, не сочувствуют им. В таком случае ребёнок попросту перестаёт доверять взрослым, уже даже не ждёт от них понимания.

Что делать?

Пожалуй, здесь все достаточно банально и просто. Во-первых, не нужно игнорировать переживания ребёнка, не будет лишним обсудить это с ним. Кроме этого, объяснить ребёнку, почему вы так поступаете, также предложите способ решения проблемы на будущее. Ну и конечно, научите ребёнка говорить о своих переживаниях.