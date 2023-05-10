За майские праздники авиакомпании России перевезли 2,7 миллиона путешественников

За майские праздники – с 29 апреля по 9 мая – российские авиакомпании перевезли 2,75 миллиона человек. Об этом сообщает ассоциация туроператоров России в своих социальных сетях.

Известно, что примерно 79% от указанного выше числа перевозок – это полёты внутрироссийских маршрутов. Как уточнили в Росавиации, в сравнении с прошлым годом объем перевезённых пассажиров в майские праздники увеличился на 29%.

На международных направлениях российские перевозчики обслужили в два раза больше пассажиров, чем годом ранее. На внутренних рейсах объем перевозок возрос на 17%.

Что касается путешествий по стране, то особым спросом пользовались рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Калининград, Минеральные воды, Казань и Екатеринбург.

Если же говорить о международных направлениях, то чаще всего россияне ездили в Турцию, Объединенные Арабские Эмираты, Армению, Узбекистан, Азербайджан.

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