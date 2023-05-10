Визовые отделы Германии сворачиваются в Петербурге

Визовые отделы генеральных консульств Германии решили постепенно сворачивать свое присутствие в России. Так, с июня подать заявление на получение визы не получится в Калининграде, Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу дипмиссии.

Теперь вне зависимости от региона обрабатывать документы будут только в посольстве Германии, которое находится в Москве. Известно, что в выше перечисленных городах визовые центры VisaMetric продолжат свою работу. Однако есть одно «но», теперь сроки обработки заявлений могут стать дольше из-за пересылки документов из региона в регион.

Ранее сообщалось, что Сотрудники Росгвардии задержали в среду, 10 мая, мужчину, избившего врача скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Подробнее об этом происшествии вы можете прочитать в нашем материале по ссылке.