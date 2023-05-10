Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан России на военные сборы

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о призыве пребывающих в запасе граждан России на военные сборы в 2023 году. Об этом сообщается в среду на портале правовой информации.

Поясним, что сборы граждан, находящихся в запасе, это плановое мероприятие для совершенствования боевой выучки резервистов. Это мероприятие проходит каждый год.

В прошлом году аналогичный документ был подписан 18 февраля. Соответственно, это никак не связано с проведением специальной военной операции. Речи о проведении еще одной частичной мобилизации также не идет.

Ранее сообщалось, что визовые отделы генеральных консульств Германии решили постепенно сворачивать свое присутствие в России. Так, с июня подать заявление на получение визы не получится в Калининграде, Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.