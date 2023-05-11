В Петербурге провели обыски у работников школы из-за дела о взятках

В Санкт-Петербурге проводится разбирательство по возбужденному уголовному делу о взятках в местном образовательном учреждении. В рамках расследования у работников школы провели обыски, кое-что нашли.

В полицию поступила информация, что директор городской школы и два зама получали деньги от своих подчиненных. Об этом рассказали в пресс-службе Управления МВД России по Санкт-Петербургу.

Сейчас уже опросили работников причастной школы, чтобы разобраться в случившемся. Сотрудники подтвердили, что действительно переводили деньги начальству. Сумма переводов составила больше 200 тысяч рублей. Предполагается, что средства были потрачены злоумышленниками на личные цели.

Пока развязка ситуации остается неизвестной. По данным ведомства, у работников школы изъяли документы и технику, которая может быть полезна для следствия.