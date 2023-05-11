Российские застройщики побили прошлогодние показатели на рынке

В России за апрель 2023 года застройщики вывели на рынок почти 90 тысяч объектов недвижимости в многоквартирных домах (МКД). Показатель оказался значительно выше выше цифр за тот же отчетный период, но в прошлом году.

По Москве и Подмосковью на рынок недвижимости выпустили сразу 475 объектов от 235 застройщиков. Общая площадь предоставленных квартир составила 4,28 миллиона квадратных метров. Здесь превосходство над прошлым годом составило 54%.

Также среди лидеров оказались Новосибирская область и Краснодарский край. Регионы показали достойные результаты и превзошли показатели месяцев 2022 года на 36%. Об этом сообщает restate.

Эксперты области прогнозируют, что по итогам 2023 года на рынок будет выведено сразу 861 тысяча квартир разных размера и ценовой категории. Для этого нужно, чтобы сохранились текущие темпы.