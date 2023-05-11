Между Тегераном и Петербургом пустят прямые авиарейсы

В России в скором времени наладят прямые авиасообщения по еще одному маршруту. Прямые регулярные авиарейсы пустят между Санкт-Петербургом и столицей Ирана Тегераном.

Рейсом будет заниматься авиакомпания Nordwind Airlines. Первые самолеты из города на Неве до Тегерана отправят уже с 1 июня 2023 года. Об этом написали в телеграм-канале Воздушных ворот Северной столицы.

По данным пресс-службы управляющей компании аэропорта Пулково, на период весны-лета перелеты будут осуществляться только один раз в неделю — по четвергам.

Вылет из петербурга запланирован на 10:15, а уже в 15:20 пассажиры приземляться в Тегеране. Обратный рейс стартует в 16:20, прилет в Пулково свершится в 20:35. Время для каждого аэропорта указано местное.

Расписание на осень и зиму пока не было размещено. Нет официальной информации, что будет с рейсом в это время.