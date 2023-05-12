Город «‎разрывается» от людей: сколько туристов посетили Петербург на майских

Санкт-Петербург в период майских праздников был просто переполнен туристами. Популярный у российских путешественников город посетило сразу 770 тысяч гостей.

Из общего количества гостей северной столицы оказалось 570 тысяч туристов, а все остальные — экскурсанты. То есть 200 тысяч человек посетили Петербург и покинули его в один день, а другая часть задержалась здесь подольше.

Максимальная загрузка гостиниц пришлась на выходные дни перед началом майских праздников. Позднее такой перегруз повторился и в конце выходных. На 6 и 7 мая загруженность составила сразу 92-94%. Об этом рассказал председатель городского комитета по развитию туризма Сергей Корнеев, пишет ТАСС.

В прошлом году Петербург посетили больше восьми миллионов туристов. В 2023 году такие показатели легко могут побить. Россияне все еще вынужденно делают выбор в пользу внутреннего туризма, а город на Неве всегда находится в списке лучших вариантов для поездок.

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