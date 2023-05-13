От ювелирки до маникюрного набора: какой улов интересует петербургских воров

В Тихвине росгвардейцы задержали правонарушителя, пытавшегося проникнуть в частный дом. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии. По имеющейся информации, все случилось 12 мая около 10:50. Сотрудники ведомства поймали 35-летнего жителя Удмуртской Республики. Он пытался проникнуть в частный дом на Чичеринской улице в Тихвине.

Он прошел сначала на прилегающую территорию, повредив курятник и часть забора, а потом решил вскрыть входную дверь дома. Вот только его заприметил сосед, который сразу же и сообщил о происшествии в правоохранительные органы.

Тогда на место происшествия выехал наряд Росгвардии, но так как мужчина был буйный, не обошлось без наручников. Как выяснилось, мужчина был пьян.

Его доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств. Благодаря бдительности соседей, а также оперативности и четким действиям сотрудников Росгвардии удалось пресечь проникновение в частный дом.

Конечно же, это далеко не первая история с домушниками. Например, в отделение полиции 4 мая обратилась местная жительница 38-ми лет. Она рассказала, что в ночь с 3 на 4 мая некто разбил окно в ее квартире на улице Горняков и стащил, внимание, материалы для маникюра — общая стоимость украденного составляет почти 40 тысяч рублей. Позднее был найден и подозреваемый… мужчина! Зачем он пошел на такой шаг, в полиции не рассказывают, остается только гадать.

Ну и конечно без банальной ювелирки тоже у воришек не обходится. Например, ранее в полицию пришел мужчина, который рассказал, что кто-то сломал оконную решетку в его квартиру на первом этаже пятиэтажки по проспекту Космонавтов. Вор стащил ювелирные изделия на 50 тысяч рублей, а также наличку — 200 тысяч рублей.