«Мы знаем, как ты любишь изменять»: Бузова заявила о нездоровом внимании со стороны Тарасова

Появились слухи, что на шоу«Новые звезды в Африке» канала ТНТ появится бывший муж Ольги Бузовой — Дмитрий Тарасов. Отметим, что Бузова является одной из ведущих этого шоу.

Сама Ольга утверждает, что это действительно только слухи и вбросы, вот только она не понимает, кто же стоит за ними. Она четко и ясно говорит — приход Тарасова на шоу — только попытка хайпануть на суперрейтинговом проекте.

— Дим, а можно придумать что-то более интересное? Использовать меня уже как-то моветон. Жена-то ревнует. А мы все знаем, как ты любишь им изменять, — написала Ольга в своих социальных сетях.

Напомним, что пара разошлась уже достаточно давно, но еще когда они были в браке, Бузова часто намекала, что муж изменяет ей с Костенко.