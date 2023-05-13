«Мы знаем, как ты любишь изменять»: Бузова заявила о нездоровом внимании со стороны Тарасова

Появились слухи, что на шоу«Новые звезды в Африке» канала ТНТ появится бывший муж Ольги Бузовой — Дмитрий Тарасов. Отметим, что Бузова является одной из ведущих этого шоу.
Сама Ольга утверждает, что это действительно только слухи и вбросы, вот только она не понимает, кто же стоит за ними. Она четко и ясно говорит — приход Тарасова на шоу — только попытка хайпануть на суперрейтинговом проекте.
— Дим, а можно придумать что-то более интересное? Использовать меня уже как-то моветон. Жена-то ревнует. А мы все знаем, как ты любишь им изменять, — написала Ольга в своих социальных сетях.
Напомним, что пара разошлась уже достаточно давно, но еще когда они были в браке, Бузова часто намекала, что муж изменяет ей с Костенко.
Сам же Тарасов как-либо измены не комментировал, однако спустя время действительно сошелся с Анастасией Костенко. Он неоднократно отмечал, что ему очень важны были семья и дети, чего Бузова дать ему не могла. Для Ольги скорее в приоритете карьерный рост.
Интересно, что Дмитрий Тарасов также обращает внимание на то, что между ним и Бузовой всегда были не самые доверительные отношения. Возможно, именно поэтому пара в свое время заключила брачный договор.