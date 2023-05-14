В Мурино два мужчины пошли под статью ради коньяка

Полицией в Мурино задержаны налетчики. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел города и региона.

Так, все случилось 30 апреля во Всеволожском районе. В полицию поступил сигнал, что неизвестные напали на магазин в Мурино. Он расположен на улице Екатерининской.

Так, трое неизвестных похитили четыре бутылки коньяка. Их попытались задержать, но те начали угрожать.

Теперь же их задержали, на Петровском бульваре. Это оказались 31-летний житель Мурино и 37-летний гражданин одного из среднеазиатских государств. Причем последний на территории РФ с нарушением миграционного законодательства.

Заведено дело по части 2 статьи 161 УК РФ (грабеж), говорят в полиции.

Оба злоумышленника задержаны на основании статьи 91 УПК РФ, говорят в пресс-службе правоохранительных органах Санкт-Петербурга и Ленобласти.