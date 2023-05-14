В Ленобласти 6-летнюю девочку ранили в живот выстрелом из пневмата

Сотрудниками полиции проводится проверка по факту получения ранения 6-летней девочкой. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел города и региона.

Известно, что вечером 13 мая в отделение полиции поступил сигнал о том, что в поселке Виллози, на дачном участке по улице Дачной, 6-летней девочке попали в живот из пневматического оружия. Увы, девочке потребовалась серьезная помощь медиков, её состояние оценивается как тяжелое.

Как говорят сотрудники ведомства, на дачном участке мужчина показывал детям пневматическое оружие, которое он нашел в сарае. Неизвестно, принадлежит ли оружие ему.

Однако мужчина был не очень внимательным, чем воспользовался один ребенок. Он решил выстрелить в металлическую бочку, но в тот момент рядом шла девочка.

Сотрудниками полиции проводится проверка обстоятельств происшествия.