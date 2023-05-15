МДТ Петербурга отчитается в суде об устранении нарушений

В Санкт-Петербурге Куйбышевский районный суд города продолжает заниматься делом о нарушениях в малом драматическом театре (МДТ) — Театре Европы.

Сейчас к производству уже приняли дело об административном правонарушении. Рассмотрение дела назначили на среду, 17 мая. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Представители МДТ заявили, что все нарушения санитарных норм уже удалось устранить. О проделанной работе сотрудникам администрации театра и предстоит отчитаться в среду.

Отдельно работники Театра поблагодарили Роспотребнадзор за то, что тот выявил отклонения от требований. Теперь культурное учреждение сможет стать только лучше.

Ранее сообщалось, что Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал очередной материал о нарушениях в малом драматическом театре северной столицы.