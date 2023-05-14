В суд поступил еще один протокол о нарушениях в МДТ

Куйбышевский районный суд Петербурга зарегистрировал ещё один новый материал о нарушениях в малом драматическом театре города. Об этом сообщают в объединённой пресс-службе Судов города.

Говорят, что к производству материал ещё не принят. Уточняется, что дату заседания назначат после того, как судья ознакомится со всеми материалами дела. Кроме этого, сообщается, что суд на данный момент не выносил и даже не мог вынести каких-либо решений о продлении сроков приостановления деятельности театра. Всё дело в том, что это никак не предусмотрено законом.

Напомним, что ранее стало известно, что малый драматический театр отменил все спектакли на период с 13-го по 16 мая. При этом деньги за отмененные спектакли вернут в полном объеме. На данный момент двери малого драматического театра Петербурга опечатаны. Сообщалось, что Роспотребнадзор отреагировал на нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.