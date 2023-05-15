Эрмитаж передаст Петербургской епархии гробницу Александра Невского

Эрмитаж через сто лет хранения гробницы святого Александра Невского все же решил передать ее Церкви. Музей уже заключил соответствующий договор с Санкт-Петербургской епархией.

Передать гробницу решили в связи с геополитической ситуацией. Администрация Эрмитажа посчитала, что соединение мощей с гробницей на территории Лавры крайне важно для судеб страны и социального мира.

РПЦ предстоит создать для гробницы уникальные условия состояния воздуха, которые поддерживались в Эрмитаже. Об этом рассказали в пресс-службе музея Санкт-Петербурга.

Музейный объект требует бережного отношения. Несмотря на все усилия, даже сам Эрмитаж четырежды мог лишиться гробницы. Ее удалось спасти: в 1922 и 1929 годах при попытках переплавки, из-за эвакуации в 1941-1945 годах и в ходе глобальной лазерной реставрация начиная с 2011 года.

Сейчас важна не территория, на которой находится памятник культура, а сам факт сохранения предмета в сфере музейного поля или вне его.