Названы районы Петербурга с самыми засоренными туалетами

В Санкт-Петербурге на майских праздниках горожане массово позабыли о правилах пользования туалетами. По северной столице возникли проблемы с канализацией.

На первом месте в списке участков города с самыми засоренными унитазами оказался Выборгский район. Именно на него выпало сразу 60% всех забитых туалетов посторонними предметами. Далее следуют Калининский и Невский районы.

Как сообщает NWPress, подобные антирейтинги районов Санкт-Петербурга составляются ежегодно. В 2022 году самыми засоренными оказались туалеты Петродворцового, Василеостровского и Центрального районов. Разброс достаточно весомый.

Популярная причина засоров — попытка запихать в унитаз неподходящий для этих целей предмет. На такие происшествия пришлось 30% от общего количества. Интересно, но показатель сразу на 7% снизился в сравнении с прошлогодним.