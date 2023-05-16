Спрос на коттеджи ушел с Петербурга на юг России

По России начался дачный сезон, который привел позитивные изменения на рынок недвижимости. Сейчас большим спросом начали пользоваться коттеджи. При этом волна покупок перешла с севера России на юг.

В 20 крупнейших городских агломерациях страны за последний год наблюдается разнонаправленное движение цен на частные дома. Такие изменения фиксирует федеральная база недвижимости Restate.ru.

Интересно, что города с высокими ценами и большим спросом постоянно меняются. Сейчас, например, продажи начались на территории южной части страны. Средний чек по Сочи уже обогнал московские показатели: стоимость за объект установилась на 39 миллионах рублей.

Цены повышают, так как растет спрос. Там, где с продажами наоборот возникают затруднения, стоимость коттеджей снижается. Такая ситуация зафиксирована в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. В городе сейчас дачу можно приобрести за 30,7 миллиона рублей. Такие цифры привели северную столицу на третье место по России.