Специалиста МЧС из Петербурга оштрафовали за махинации с зарплатой

В Санкт-Петербурге прошел суд по делу против начальника пожарно-спасательного отряда ФПС ГПС управления по Курортному району ГУ МЧС России по городу. Мужчину признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями.

По официальным данным, специалист узнал, что один из его сотрудников фактически не работает, и получил данные о его банковской карте для дальнейших махинаций. По итогу на отсутствующего работника выплачивалась зарплата, а деньги уходили злоумышленнику.

С помощью таких махинаций за работу «мертвой души» осужденный получил больше 246 тысяч рублей. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В конечном итоге на нарушения все же смогли вышли, ущерб был обнаружен. Сотрудник МЧС признал свою вину. Суд вынес ему обвинительный приговор и назначил штраф в 50 тысяч рублей.