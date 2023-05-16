Елена Блиновская впервые вышла на связь после 27 апреля

Блогер и создательница «‎Марафона желаний» Елена Блиновская впервые вышла на связь со своими поклонниками после начала «‎заварухи» с долгами по налогам. Женщина отметила, что у нее есть несколько новостей для аудитории.

Первые с 27 апреля сообщения Блиновская разместила в своем телеграм-канале. Никакой конкретной информации от Елены пока не поступало, но заинтересованы происходящим уже все читатели.

Напомним, что против Елены Блиновской было возбуждено уголовное дело по факту уклонения от уплаты налогов и легализации денежных средств. Коуч задолжала сразу 918 миллионов рублей.

Пока блогер находится под домашним арестом. Такая ситуация продлится до 26 июня, а позднее женщине придется представить перед судом. О том, какой приговор ждет Блиновскую, уже спорят многие.

Ранее сообщалось, что мужу Елены Блиновской предъявили обвинение из-за неуплаты налогов.