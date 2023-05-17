Земля не на жизнь, а на смерть: в Ленобласти пенсионер зарезал чиновника из-за земельного участка

Полиция задержала подозреваемого в убийстве муниципального служащего в Гатчинском районе. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.
Так, 16 мая в отделение полиции пришла жительница городского поселения Дружная Горка. Она рассказала, что в подъезде ее дома ее мужу нанесли много ножевых ранений. От этого он впоследствии умер.
К месту происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, они установили личность преступника. Как оказалось, это было 60-летний мужчина.
По данным следствия, потерпевший работал начальником отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений местного муниципального образования. Они долгое время были в конфликте из-за земельного участка. В один момент злоумышленник и напал с ножом.
Ночью злоумышленник сдался сотрудникам полиции, придя в 106 отдел полиции. Он передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.
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