Земля не на жизнь, а на смерть: в Ленобласти пенсионер зарезал чиновника из-за земельного участка

Полиция задержала подозреваемого в убийстве муниципального служащего в Гатчинском районе. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Так, 16 мая в отделение полиции пришла жительница городского поселения Дружная Горка. Она рассказала, что в подъезде ее дома ее мужу нанесли много ножевых ранений. От этого он впоследствии умер.

К месту происшествия выехали сотрудники правоохранительных органов, они установили личность преступника. Как оказалось, это было 60-летний мужчина.

По данным следствия, потерпевший работал начальником отдела градостроительства, земельных и имущественных отношений местного муниципального образования. Они долгое время были в конфликте из-за земельного участка. В один момент злоумышленник и напал с ножом.

Ночью злоумышленник сдался сотрудникам полиции, придя в 106 отдел полиции. Он передан в следственные органы для проведения процессуальных действий.

Похожие случаи

Увы, земельный участок нередко становится поводом для убийств. Например, в Подмосковье предприниматель убил своих коллег из-за земельного участка. Тела мужчин заметили в колодце в Одинцово, мужчины умерли из-за огнестрельных ранений. Как выяснилось, компаньоны купили участок вместе, но по документам он принадлежал только одному из них.

Когда один из предпринимателей незаконно возвел на участке постройку, его собственнику стали приходить штрафы.

Кроме этого, еще один случай произошел в подмосковном Домодедове. По данным следствия, двое мужчин — братья — конфликтовали с соседской парой. Все дело в том, что братья присвоили себе участок 0,54 метра и возвели там некую постройку. Конфликт дошел до того, что братья получили срок за убийство соседа.