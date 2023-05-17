Жители ЖК «Северная долина» и «Юнтолово» получат семь социальных объектов в 2023 году

Девелоперская компания «Главстрой Санкт—Петербург» планирует ввести в эксплуатацию две поликлиники, три детсада и две школы в ЖК «Северная долина» и «Юнтолово» в 2023 году. Также пресс-служба компании анонсировала планы по расширению портфеля объектов социальной инфраструктуры, строительство которых только готовится.

Большинство усилий застройщика по закрытию спроса новоселов в социальной инфраструктуре в настоящий момент сосредоточено на территории ЖК «Северная долина». Там «Главстрой Санкт-Петербург» завершает строительство шести новых объектов социнфраструктуры: двух поликлиник, двух школ – на 850 и 1750 учащихся, а также двух детских садов на 280 дошкольников каждый.

В «Юнтолово» на финальной стадии находится строительство школы на 825 человек и детского сада, который до конца года сможет принять 200 воспитанников.

Как рассказал заместитель директора проекта «Северная долина» по социальным объектам компании «Главстрой Санкт-Петербург» Михаил Харченко, создание комфортной среды, обеспеченной социальной инфраструктурой, – важное направление развития компании. В настоящий момент площадь школ, детских садов и поликлиник в проектах застройщика сопоставима с объемами жилой недвижимости в новостройках. Отметим, что на базе школ, построенных для жителей ЖК «Северная долина» и «Юнтолово», формируются образовательные кластеры совместно с ведущими вузами России.

В планы застройщика на 2023 год входит начало строительства двух школ и детского сада на территории ЖК «Северная долина» и поликлиники для взрослых и детей, а также дошкольного образовательного учреждения в экорайоне «Юнтолово».