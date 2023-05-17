Связал и украл 100 тысяч: в Пушкине ищут налетчика на МФО

Полицейские ищут налетчика на микрофинансовую организацию. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Петербурга и Ленобласти.

Все случилось 16 мая утром. Сигнал из Пушкинского района поступил от работника микрофинансовой организации.

Женщина рассказала, что неизвестный связал её и украл 100 тысяч рублей. Более того, неизвестный угрожал женщине ножом, говорят в пресс-службе правоохранительных органов.

Теперь заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Нападавшего ищут.

Ранее сообщалось, что Полицейские ищут квартирного вора в Приморском районе. Об этом сообщает пресс-служба министерства внутренних дел Санкт-Петербурга и Ленобласти в своих социальных сетях. Как выяснилось, жительница оставила на столе на кухне 8,5 миллиона рублей. Этим и воспользовался воришка.