Петербуржцев в «Ночь музеев» будут развозить по четырем маршрутам

В Санкт-Петербурге с 20 на 21 мая пройдет «Ночь музеев». Для удобства жителей и гостей северной столицы по городу будет курсировать сразу четыре специальных автобусных маршрута.

Проезд будет осуществляться по билетам «Ночи музеев» с 23:00 до 06:00. Маршруты проложены через Исаакиевскую площадь. Здесь у Александровского сада будет точка пересечения.

Важно учитывать, что транспорт будет останавливаться только около музеев, которые выступают участниками проекта. Рассчитывать на передвижение до других участков города не стоит.

Маршрут «Центр-1» будет проходить до проспекта Стачек, второй — до Шпалерной улицы, а третий — до площади Александра Невского. Последний маршрут будет самым протяженным. Он свяжет Васильевский остров и Петроградскую сторону. Об этом рассказали в пресс-службе администрации Петербурга.

На автобусах можно будет добраться более чем до 14 музеев. Среди них — Музей городской скульптуры, Музей петербургского авангарда и городской Планетарий.