Для самозанятых россиян хотят расширить сферы работы

В России могут добавить новые виды деятельности в перечень сфер, в которых могут быть задействованы самозанятые граждане.

Конкретные направления работы, которые могут сделать доступными для самозанятых, пока не раскрывались. Вопрос будет обсуждаться и дальше.

Также предлагается продлить новый налоговый режим для самозанятых после 2028 года. Предложения пока находятся на стадии обсуждения, утверждения идей еще не последовало. Об этом сообщили в пресс-службе организации «Опора России»‎.

Уточняется, что по итогам 2022 года налоговые отчисления самозанятых составили порядка 50 миллиардов рублей. Сейчас в таком виде работает порядка 7,2 миллиона человек. Стоит учитывать, что ранее 80% из них не были налогоплательщиками. То есть сохранение текущих условий для самозанятых и их улучшение — на данный момент прямой интерес государства.