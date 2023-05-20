В России ВВП на душу населения превысил 15 тысяч долларов

В Российской Федерации по итогам 2022 года зафиксирован внушающий рост ВВП на душу населения. За отчетный период показатель увеличился на 22%.

Сейчас отметка держится уже на цифрах выше 15 тысяч долларов на человека. Показатель приблизился к рекорду, установленному в далеком 2013 году.

Увеличение показателя ВВП на душу населения в России составило 2,82 тысячи долларов всего за год. До установки нового рекорда остается меньше полутысячи долларов. Об этом сообщают РИА Новости.

Также показатели ВВП на душу населения возросли еще в 74 странах. Например, в Гайане прирост составил сразу 89,1%. В Армении и Грузии увеличение зафиксировано в 40,6% и 33,4% соответственно.

В Европе показатель наоборот массово снизился. Такая ситуация коснулась 19 стран. Ярче всего упадок заметен в Швеции, здесь сразу -8,6%.