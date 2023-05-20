Запрет на запуск дронов не будет мешать развитию беспилотных авиационных систем

В России прошло заседание правительства, на котором обсудили проект Стратегии по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) на период до 2030 года и на перспективу до 2035 года. Структуру БАС планируют активно развивать.

Модернизация системы будет вестись в РФ, несмотря на запрет запуска дронов для граждан, который действует в ряде регионов страны. Приоритетные направления уже были определены.

Сейчас одной из основных целей развития стратегии выступает переход на новый уровень. Рассматривается создание новой конкурентоспособной системы как на внутреннем рынке, так и на глобальном. Об этом рассказали в пресс-службе правительства России.

Подробности предстоящей модернизации не уточнялись. На жизни простых людей изменения и развитие БАС никак не скажутся. В Санкт-Петербурге запуск дронов все еще находится под ограничениями.

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Запрет на запуск дронов не будет мешать развитию беспилотных авиационных систем
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