Курению — нет: как говорить с ребенком о вреде сигарет

К сожалению, статистика людей, которые курят, только идет в рост. В России курят более 20% населения и, конечно, такой пример видят дети. Конечно,вам бы наверняка хотелось бы, чтобы ваш ребенок не курил. Но как это доходчиво объяснить? Как это сделать, чтобы не заниматься нотациями?На эти вопросы ответил профессор Александр Александров для проекта «Давай бросать».

По статистике, очень активно курят именно школьники. В выпускном классе курит уже половина учеников. Но нужно понимать, что криками в этой ситуации воздействовать бесполезно. Если у вас еще маленький ребенок, то начать профилактику курения в начальной школе — самое время.

Лучший способ профилактической беседы о курении — это не рассказ взрослого, а обсуждение проблемы в группе: материалы лекции запоминаются всего на 10%, а дискуссии — на 50%, говорит статистика.

Нужно тщательно подбирать информацию, которую вы доносите до ребенка. Условно, ему бесполезно рассказывать о том, что через 40 лет он умрет от сердечно-сосудистых заболеваний. Скорее подросток поднимет вас на смех. В любом случае, не стоит врать своему ребенку. Если вас уличат во лжи, доверие вы потеряете.