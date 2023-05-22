В Приморском районе крутили педали, чтобы помочь природе

20 мая в жилом комплексе «Чистое небо» прошел Setl Green Day – весенний субботник, уже второй в этом месяце в проектах компании. На один день площадь Солнца стала самой экологичной локацией в городе. Взрослые и дети перерабатывали пластиковые крышки и участвовали в экообразовательных играх.

С помощью велодробилки участники измельчали крышки, а из пластиковой крошки прямо на месте делали новые экоизделия – брелки и значки. В игре «Зеленая квартира» взрослые и дети узнали, как нужно правильно пользоваться ресурсами и электроприборами с заботой о природе.

Кроме того, на площади Солнца по адресу Комендантский проспект, 64 участники высадили ивы. Лиственные деревья идеально подходят для переменчивого петербургского климата и хорошо приживаются в городской застройке. Посаженные ивы будут осушать чрезмерно влажную землю благодаря своему свойству активно впитывать воду.

Площадь Солнца с фонтаном – это благоустроенное общественное пространство, созданное компанией Setl Group для жителей района и города. Оно открылось в 2020 году.

Отметим, партнерами мероприятия выступили петербургская группа компаний «ЯДРО» и входящая в нее «Алексеевская Дубрава» – крупнейший на северо-западе России питомник растений. В нем были выращены ивы, которые теперь украшают Комендантский проспект.

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