Билайн «разогнал» скорость мобильного интернета под землёй

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В этом году сеть 4G билайна охватила весь петербургский метрополитен — интернет стал доступен на всех действующих станциях и ветках, а максимальная скорость в тоннелях превысила 200 Мбит/сек. Кроме того, оператор предложил клиентам подключить бесплатную услугу, позволяющую пользоваться в метро онлайн-сервисами и при этом не расходовать трафик своего тарифного пакета.

Технические специалисты билайна протестировали качество мобильного интернета в тоннелях петербургской подземки. По итогам замеров максимальная скорость загрузки данных в сети билайна составила почти 230 Мбит/с, она была зафиксирована на «зелёной» ветке. Такая скорость мобильного интернета позволяет петербуржцам в дороге быстрее скачивать и слушать музыку, загружать и отправлять фото, общаться в интернете и передавать данные.

Интересно, что под землёй удалось достичь почти столь же высокого показателя скорости, что и на земле. В прошлом году билайн расширил пропускную способность своей сети 4G в Петербурге, и тогда пиковый показатель скорости составил, по данным оператора, более 250 Мбит/с.

Важно отметить, что клиентам оператора доступна бесплатная услуга, позволяющая пользоваться в метро мобильным интернетом, не тратя гигабайты своего тарифа. Подключить ее можно до 15.03.2024 в личном кабинете на сайте или в мобильном приложении билайна на ряде пакетных тарифов. Услуга будет доступна в течение 365 дней с момента подключения, подробное описание по ссылке.

Напомним, что в марте аналитическое агентство «Телеком Дейли» протестировало работу четырёх сотовых операторов в подземке, назвав билайн лидером по доступности интернета и средней скорости. Доступность мобильного интернета в сети билайн составила 99,9%. При этом везде, где действует сервис, была зафиксирована 100%-ная доступность скоростной сети 4G.

Общая средняя скорость передачи данных в метро, согласно отчёту агентства, составила у билайна 87 Мбит/сек на загрузку, а на отправку – 18 Мбит/сек. Этого более чем достаточно для активных пользователей мобильного интернета – например, можно смотреть фильмы в высоком качестве и общаться по видеосвязи.

Период проведения акции: с 30.03.2023 по 15.03.2024

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