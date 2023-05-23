Число исков из-за незаконной реконструкции возросло в Петербурге

В Санкт-Петербурге активно решают проблему с нелегальной самовольной реконструкцией важных для города зданий. За прошедший год таких дел было рассмотрено сразу 20.

В городе на Неве пытаются спасти местную архитектуру. На это указывает тот факт, что за последние три года число судебных процессов по указанным нарушения увеличилось сразу в пять раз.

Также суды стали чаще удовлетворять иски против петербуржцев, которые самостоятельно переделали то, на что нужно было разрешение. Если в 2020 году было удовлетворено только одно заявление, то в 2021 году их число увеличилось уже до четырех из 11, пишет dp.ru.

Иски за 2022 год еще находятся в судебном производстве, поэтому итоги подводить рано. Несмотря на это, градозащитники убеждены, что число удовлетворенных дел окажется еще выше, чем ранее. Пока все на это указывает.