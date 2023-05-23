Больше половины россиян хотят улучшить свое жилье

У жителей России излюбленным занятием дома является проведение ремонта. На эти цели многие даже берут кредиты. Так ли все граждане недовольны своим жильем?

Один из проведенных в стране опросов показал, что сразу 68% «испытывают потребность» улучшить свою жилплощадь. Еще 29% убеждены, что у них все в порядке, так что не планируют пока ничего менять.

Чаще всего довольны квартирами и домами были респонденты возраста постарше. Несмотря на это, у молодых опрошенных до 24 лет показатель удовлетворенности оказался заметно больше, чем на группу от 25 до 44 лет. Такие данные следуют из опроса аналитического центра НАФИ.

Интересно, что мужчин и женщин оказалось ровно поровну. Можно сделать вывод, что пол никак не влияет на тягу к ремонту.

Чаще всего улучшить жилье хотят россияне со средним доходом. Сразу 72% респондентов с зарплатой в 30-60 тысяч рублей выразили такую потребность.